Denizli Büyükşehir Belediyesine bağlı halk otobüsünün sürücüsü, fenalaşan kadın yolcuyu güzergahını değiştirerek hastaneye götürdü.
Üniversite ile Bayramyeri durakları arasında yolcu taşıyan Ahmet Ali Çatal'ın kullandığı 20 BB 033 plakalı otobüse binen kadın yolcu, bir süre sonra rahatsızlanarak bayıldı.
Yolcuların uyarısı sonrası güzergahından ayrılarak Kıbrıs Şehitleri Semt Polikliniği'ne giden Çatal, yolcusunu sağlık görevlilerine teslim etti.
Üzerinde kimlik bulunmadığı için ismi öğrenilemeyen kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yaşananlar, otobüsteki güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Otobüs şoförü Çatal, gazetecilere, yolcularla birlikte vatandaşlık görevlerini yerine getirdiklerini, hastanın iyi olmasına sevindiklerini anlattı.???????
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Denizli'de halk otobüsü şoförü rahatsızlanan yolcusunu hastaneye yetiştirdi - Son Dakika