Denizli'de hareket halinde yanan hafriyat kamyonunda zarar oluştu - Son Dakika

Denizli'de hareket halinde yanan hafriyat kamyonunda zarar oluştu

Denizli'nin Çameli ilçesinde seyir halindeyken yanan hafriyat kamyonu kullanılmaz hale geldi.

Denizli'nin Çameli ilçesinde seyir halindeyken yanan hafriyat kamyonu kullanılmaz hale geldi. Alınan bilgiye göre, B.A. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen hafriyat kamyonu Cevizli Mahallesi Cevizli Araplar mevkisinde yolda seyir halinde aniden alev aldı. Alevler kısa sürede kamyonun her tarafını sardı. Şoförün hemen itfaiyeyi araması sonrası kısa sürede olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yanan araca müdahale etti. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonrasında kamyon kullanılamaz hale geldi.

Son Dakika

Genç kızın "anne" diye feryadı tüyleri diken diken etti: Yaşıyor mu bakın, yaşıyor mu

ABD'de çöken 12 katlı binada yaklaşık 100 kişiden haber alınamıyor

Koronayla ilgili tüm bilinenleri kökünden sarsacak araştırma: Virüsün kökeni 20 bin yıl öncesine dayanıyor

Oğlunu uyandırmaya giden baba yıkıldı! 17 yaşındaki genç, annesinin eşarbıyla canına kıydı

Yaptığı savunma daha da rezil! Kadın öğretmen, boş sınıfta öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi

Tatil sezonunu Fethiye'de açan Tuvana Türkay'dan iddialı poz

Bir Bitcoin vurgunu daha! Cajee kardeşler, 3,6 milyar dolarla ortadan kayboldu

Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti'nin "Yüzde 45 oyumuz var" çıkışına yanıt: Haydi ne bekliyorsun, hemen seçim