Denizli'de hastane önleri dezenfekte edildi - Son Dakika

Denizli'de hastane önleri dezenfekte edildi
6 saat önce
Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kentteki hastanelerin çevresinde temizlik ve dezenfeksiyon işlemi yaptı.
Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kentteki hastanelerin çevresinde temizlik ve dezenfeksiyon işlemi yaptı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre sokağa çıkma yasağından dolayı trafik yoğunluğu yaşanmayan Denizli Devlet Hastanesi ile Pamukkale Üniversitesi Hastaneleri çevresindeki yol ve kaldırımlar sabunlu suyla yıkandı, otobüs durakları dezenfekte edildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 08:38 Kaynak: AA
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