Denizli'de hastanenin bahçesinde iki aile arasında çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.
Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan iki aile, Merkezefendi ilçesindeki Denizli Devlet Hastanesinin bahçesinde karşılaşınca tartışmaya başladı.
Tartışma büyüyerek sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Polis ve güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada bıçakla yaralanan V.A, hastanenin acil servisine kaldırıldı.
Ekiplerce 4 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 15:19 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Denizli'de hastanenin bahçesinde çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı - Son Dakika