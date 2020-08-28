Denizli'de hastanenin bahçesinde çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan iki aile, Merkezefendi ilçesindeki Denizli Devlet Hastanesinin bahçesinde karşılaşınca tartışmaya başladı.

Denizli 'de hastanenin bahçesinde iki aile arasında çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.

Akşener'den "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna yanıt: Çok isterim ancak bunun için Türkiye'nin geleceği ile oynayamam