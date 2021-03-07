Denizli'de havalimanında 1 kilo 580 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Denizli Çardak Havalimanı'nda düzenlenen operasyonda, 1 kilo 580 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, havalimanında durumunda şüphelendikleri İran'ın başkenti Tahran'dan gelen İran uyruklu N.H. (58) ve A.A'yı (68) durdurdu.

Yolculara ait sırt çantası narkotik dedektör köpeği "Yappa" tarafından arandı, valizler de X-ray cihazıyla kontrol edildi.

Yapılan aramalarda çanta ve valiz içine gizlenmiş 5 poşet içinde, tablet halinde 1 kilo 580 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Ekipler 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Bu arada şüphelilerle temas halinde olduğu tespit edilen İran uyruklu H.F. (59) ile M.T. (51) de belirlenen adreste yakalandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan N.H. ile A.A. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer iki zanlı ise adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.