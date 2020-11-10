Denizli'de hayat 2 dakikalığına durdu - Son Dakika

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 82'nci yıldönümünde Denizli'de de törenlerle anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 82. yıldönümünde dünyanın dört bir tarafında olduğu gibi Denizli'de de törenlerle anıldı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Valiliği önünde düzenlenen anma törenine katılırken, Denizli Büyükşehir Belediyesi çalışanları da 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulundu. Denizli Valiliği önünde düzenlenen törene Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli Milletvekili Şahin Tin, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve beraberindekiler katıldı.

09.05'te hayat durdu

Denizli Büyükşehir Belediyesi de 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde tören düzenledi. Pandemi kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirilen törene Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Ünal, Genel Sekreter Yardımcıları Ali Aydın, Seval Gebeş, Serhat Akbulut ve Ömer Faruk Özer, Büyükşehir Belediyesi çalışanları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Saat 09.05'te çalan siren sesi ile birlikte Denizlililer saygı duruşunda bulunmasının ardından İstiklal Marşı okuyarak Ata'sını minnet ve özlemle andı. - DENİZLİ