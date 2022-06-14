Denizli'de hayatını kaybeden kadının organı umut oldu - Son Dakika
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Denizli'de hayatını kaybeden kadının organı umut oldu

14.06.2022 12:36
Denizli'de hayatını kaybeden kadının organı umut oldu

Denizli'de ölen hastanın organları Antalya ve İzmir'de organ bekleyen hastalara nakledildi.

Denizli'de ölen hastanın organları Antalya ve İzmir'de organ bekleyen hastalara nakledildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre 3 Haziran'da evinde fenalaşarak Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan 78 yaşındaki S.Y. Dahiliye Yoğun Bakım Ünitesindeki 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Denizli Devlet Hastanesi Organ Nakli Birimi yetkililerince aileyle yapılan görüşmeler sonucu, kadının karaciğeri ve 2 böbreği Antalya ve İzmir'den gelen ekipler tarafından organ bekleyen hastaya nakledilmek üzere alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Berna Öztürk, bağış yapan aileye başsağlığı diledi ve organ bağışında bulundukları için teşekkür ederek, "2022 yılında Denizli'de 12 beyin ölümüne karşılık 8 organ bağışı gerçekleşti ve alınan organlarla Türkiye'nin çeşitli illerinde yaşayan 27 kişi hayata yeniden merhaba dedi." ifadelerini kullandı.???????

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Kaynak: AA

Denizli, Antalya, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de hayatını kaybeden kadının organı umut oldu - Son Dakika

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