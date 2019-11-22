Son Dakika Haberleri: Denizli'de hazırladığı kuşakla uyuşturucu taşıyan kişi otogarda yakalandı
Son Dakika Güncel Denizli'de hazırladığı kuşakla uyuşturucu taşıyan kişi otogarda yakalandı - Son Dakika

Denizli'de hazırladığı kuşakla uyuşturucu taşıyan kişi otogarda yakalandı

6 saat önce

Denizli'de uyuşturucu operasyonunda otogarda yakalanan zanlının yaptırdığı özel kuşakla uyuşturucu taşıdığı tespit edildi.

Denizli'de hazırladığı kuşakla uyuşturucu taşıyan kişi otogarda yakalandı, System.String[]

Denizli'de uyuşturucu operasyonunda otogarda yakalanan zanlının yaptırdığı özel kuşakla uyuşturucu taşıdığı tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezi ile ilçelerde uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonlar gerçekleştirdi.

Operasyonlar kapsamında A.A, Denizli Otogarı'nda uyuşturucu ticareti yaptığı şüphesiyle gözaltına alındı.

A.A'nın üzerine sarılı uyuşturucu madde taşımacılığı için özel hazırlanmış kuşağın içerisinden 575 gram metamfetamin, 335 gram reçine esrar ve 135 adet uyuşturucu hap çıktı.

Gözaltına alınan A.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Pamukkale'deki operasyon

Pamukkale ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları değerlendirilen 5 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada, 781 gram metamfetamin, 447 gram toz esrar ve hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.K, A.T. ve M.A.A. tutuklandı. B.B. isimli kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yakalandığı sırada polis ekiplerine sahte kimlik beyan eden A.T'nin 5 ayrı suçtan toplam 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle arandığı tespit edildi.

Uyuşturucu Ticareti, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 07:42 Kaynak: AA
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