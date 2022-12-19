3 çocuğunun önünde karısını öldürdü! Cani kocayla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı - Son Dakika
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3 çocuğunun önünde karısını öldürdü! Cani kocayla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı

19.12.2022 09:14

Denizli'de yaşanan korkunç olayda hemşire Hülya Tortop, 3 çocuğunun gözleri önünde evinde kocası Murat Tortop tarafından katledildi. Murat Tortop tutuklanırken şahıs hakkında daha önce eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle 2 kez uzaklaştırma kararı verildiği ortaya çıktı. Tortop'un ayrıca 23 yıl önce babası ve 11 yıl önce abisinin intihar ettiği, bundan dolayı psikolojik sorunlarının olduğu belirtildi.

Denizli'de Murat Tortop, tartıştığı eşi Hülya Tortop'u 3 çocuğunun yanında defalarca bıçakladı. Cani kocanın ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler annenin hayatını kaybettiğini belirlerken, kendini ihbar eden katil ise gözaltına alındı. Tortop emniyetteki işlemleri ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

3 çocuğunun önünde hemşire karısını katletti! Cani kocayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

HEM ABİSİ HEM BABASI İNTİHAR ETMİŞ

Katil koca ve hemşirenin geçtiğimiz aylarda aralarında tartışma olduğu, evlerini ayırdıktan sonra ise tekrar barıştıkları ve koca Tortop'un ise 23 yıl önce babası ve 11 yıl önce abisinin intihar ettiği, bundan dolayı psikolojik sorunlarının olduğu öğrenildi.

3 çocuğunun önünde hemşire karısını katletti! Cani kocayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

2 KEZ UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLMİŞ

Öte yandan hemşire Hülya Tortop'u bıçaklayarak öldüren eşi Murat Tortop hakkında eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle 2 kez uzaklaştırma kararı verildiği ortaya çıktı. Tortop'un son verilen uzaklaştırma süresinin dolması sonrası evine gittiği öğrenildi. Murat Tortop'un eşini sık sık çocukları almakla tehdit ettiği de iddia edildi.

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Denizli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 3 çocuğunun önünde karısını öldürdü! Cani kocayla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 3 çocuğunun önünde karısını öldürdü! Cani kocayla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı - Son Dakika
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