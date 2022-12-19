Denizli'de Murat Tortop, tartıştığı eşi Hülya Tortop'u 3 çocuğunun yanında defalarca bıçakladı. Cani kocanın ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler annenin hayatını kaybettiğini belirlerken, kendini ihbar eden katil ise gözaltına alındı. Tortop emniyetteki işlemleri ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Katil koca ve hemşirenin geçtiğimiz aylarda aralarında tartışma olduğu, evlerini ayırdıktan sonra ise tekrar barıştıkları ve koca Tortop'un ise 23 yıl önce babası ve 11 yıl önce abisinin intihar ettiği, bundan dolayı psikolojik sorunlarının olduğu öğrenildi.
Öte yandan hemşire Hülya Tortop'u bıçaklayarak öldüren eşi Murat Tortop hakkında eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle 2 kez uzaklaştırma kararı verildiği ortaya çıktı. Tortop'un son verilen uzaklaştırma süresinin dolması sonrası evine gittiği öğrenildi. Murat Tortop'un eşini sık sık çocukları almakla tehdit ettiği de iddia edildi.
Son Dakika › 3. Sayfa › 3 çocuğunun önünde karısını öldürdü! Cani kocayla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı - Son Dakika