Denizli'de hemzemin geçitte trenin çarptığı traktörün sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Traktörün hurda haline geldiği kaza nedeniyle yaklaşık bir saat ulaşıma kapanan demir yolu, ekiplerin çalışmasının ardından açıldı.

Kazada yaralanan sürücü Baydil, 112 Acil Servis ekibince Denizli Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

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