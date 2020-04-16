Denizli'de her noktaya maske ve eldiven atık kutuları yerleştirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli'de her noktaya maske ve eldiven atık kutuları yerleştirildi - Son Dakika

Denizli'de her noktaya maske ve eldiven atık kutuları yerleştirildi

6 saat önce

Denizli'de her noktaya maske ve eldiven atık kutuları yerleştirildi Maske ve eldiven atıkları konusunda vatandaşlar bunlara dikkat etmeli Kişisel hijyen malzeme atıkları evlerde nasıl saklanarak atılmalıdır?

Denizli'de her noktaya maske ve eldiven atık kutuları yerleştirildi

Maske ve eldiven atıkları konusunda vatandaşlar bunlara dikkat etmeli

Kişisel hijyen malzeme atıkları evlerde nasıl saklanarak atılmalıdır?

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgınıyla birlikte kullanımı artan maske ve eldiven gibi tıbbı atıkların halk sağlığına zarar vermeden atılması için özel atık kutuları yerleştirdi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının korona virüs tedbirleri kapsamında tek kullanımlık maske, eldiven gibi hijyen malzemelerin imha edilmesine ilişkin genelgesini uygulamaya koydu. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından, ortak yaşam alanlarında kullanımı zorunlu hale gelen maske ve eldivenlerin insan sağlığına zarar vermeden imha edilmesi için Büyükşehir Belediyesi hizmet binaları başta olmak üzere, maske ve eldivenlerin yoğun bir şekilde kullanıldığı alanlara özel atık kutuları yerleştirildi. Ekipler günlük olarak toplanacak atıkların halk sağlığına zarar vermeden yok edilmesi için çalışma başlattı. Bu kapsamda atık kutuları hastanelere ve halkın yoğun olduğu meydanlara özel atık kutuları yerleştirdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların maske, eldiven başta olmak üzere kişisel temizlik hijyen ürünlerinin o bölgelerde yer alan atık kutularına atarak duyarlı davranmaya davet etti.


Kişisel hijyen malzeme atıkları evlerde nasıl saklanarak atılmalıdır?

Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, maske ve eldiven atıkları ile ilgili vatandaşların evlerinde sağlıklı bir yöntem izleyerek, kendi sağlıklarına yönelik zarar vermeden atıklarını çöpe atmalarının yolunu açıkladı. Buna göre eldiven, maske ve mendil gibi kişisel hijyen malzeme atıkları, balkonda evsel atıktan ayrı bir kap ya da kova içerisinde torba ile toplanması ve her temas halinde ellerin 20 saniye boyunca bol sabunlu su ile yıkanması belirtildi. Küçük miktarlar halinde biriktirilen torbalar ikinci bir torbaya koyarak ağzını sıkıca bağlayıp ve en az 3 gün balkonda bekletilmesini, 72 saat sonunda ise torbayı günlük evsel çöplerle birlikte atılmasını önerildi.

Denizli'de her noktaya maske ve eldiven atık kutuları yerleştirildi

Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 09:11 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: MEB, koronavirüs önlemleri kapsamında çalışmalarını yürüttüğü ilk solunum cihazını üretti
Koronavirüse yakalanan şarkıcı Levent Dörter, virüsü nasıl kaptığını anlattı Kısa Çalışma Ödeneği'nde işverenlere daha hızlı ödeme yapılacak Denizli'de demircilik yapan baba-oğul, unutulmaya yüz tutan mesleği devam ettirmeye çalışıyor Denizcilikle ilgili belgeler koronavirüs nedeniyle 3 ay süreyle uzatıldı Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: 20-45 yaş arası çok vaka var Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan Gamze Pala'nın öldürülmesiyle ilgili ilk yorum: Takipçisi olacağız 10 Nisan'daki görüntülerin tekrarlanmaması için İçişleri Bakanlığı bu kez erken davrandı İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 861 artarak 13 bin 729'a yükseldi Kolonya içip, kaldırımda sızdı Son Dakika: "Biz Bize Yeteriz" kampanyasında 1 milyar 720 milyon lira toplandı Son Dakika: Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan 1415 kişi daha taburcu edildi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüsten nasıl korunduğunu anlattı Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, Sağlık Bakanı'nı görevden aldı Arkadaşların silahlı kavgasına aileler karıştı: 2 yaralı, 2 gözaltı
Prof. Dr. Ercüment Ovalı'nın Prof. Dr. Ercüment Ovalı'nın "Acilen klinik testlere alınmalı" dediği Dornaz Alfa nedir?         
01:02
Abdullah Avcı'dan Sergen Yalçın sözleri: Beşiktaş onu, o da Beşiktaş'ı istiyordu Abdullah Avcı'dan Sergen Yalçın sözleri: Beşiktaş onu, o da Beşiktaş'ı istiyordu         
00:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de öldürülen Gamze Pala'nın ailesine taziyelerini iletti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de öldürülen Gamze Pala'nın ailesine taziyelerini iletti         
00:38
Arkadaşların silahlı kavgasına aileler karıştı: 2 yaralı, 2 gözaltı Arkadaşların silahlı kavgasına aileler karıştı: 2 yaralı, 2 gözaltı         
00:26
Ercüment Ovalı'dan koronavirüs ilacı açıklaması: O kadar etkili ki hayat kurtarabilir, Dornaz Alfa acilen klinik testlere alınmalı Ercüment Ovalı'dan koronavirüs ilacı açıklaması: O kadar etkili ki hayat kurtarabilir, Dornaz Alfa acilen klinik testlere alınmalı         
00:23
Sokağa çıkma yasağı öncesi oluşan görüntülerin simgesi olan Luppo alan adamın hikayesi uydurma çıktı Sokağa çıkma yasağı öncesi oluşan görüntülerin simgesi olan Luppo alan adamın hikayesi uydurma çıktı         
00:12
Mbaye Diagne: En büyük hayalim Mekke'ye gitmek Mbaye Diagne: En büyük hayalim Mekke'ye gitmek         
00:08
Paris Saint-Germain, Merih Demiral'a kancayı taktı Paris Saint-Germain, Merih Demiral'a kancayı taktı         
23:48
İzmit'te bir kadın, 9 katlı apartmanın çatısından atlayarak intihar etti İzmit'te bir kadın, 9 katlı apartmanın çatısından atlayarak intihar etti         
23:35
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, Sağlık Bakanı'nı görevden aldı Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, Sağlık Bakanı'nı görevden aldı         
23:23
Yangın çıkan evin tavanı çöktü, mahsur kalan yaşlı kadın yanarak can verdi Yangın çıkan evin tavanı çöktü, mahsur kalan yaşlı kadın yanarak can verdi         
23:21
ABD'nin New Jersey eyaletindeki yaşlı bakımevinde 17 ceset bulundu ABD'nin New Jersey eyaletindeki yaşlı bakımevinde 17 ceset bulundu         
23:20
Bilim insanlarından yeni araştırma: Koronavirüs 4 organa daha zarar veriyor Bilim insanlarından yeni araştırma: Koronavirüs 4 organa daha zarar veriyor         
22:56
DSÖ, korona önlemleri gevşetilmeden önce yerine getirilmesi gereken 6 şartı sıraladı DSÖ, korona önlemleri gevşetilmeden önce yerine getirilmesi gereken 6 şartı sıraladı         
22:51
Koronavirüsten 12 kişinin hayatını kaybettiği Nijerya'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 18 kişi öldürüldü Koronavirüsten 12 kişinin hayatını kaybettiği Nijerya'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 18 kişi öldürüldü         
22:50
Arda'dan Galatasaray mesajı: Umarım gönlümdeki yere giderim Arda'dan Galatasaray mesajı: Umarım gönlümdeki yere giderim         
22:48
Kalın, Kalın, "Ülke genelinde neden sokağa çıkma yasağı getirilmedi?" sorusuna yanıt verdi: Ekonomiye maliyeti ağır olurdu         
22:23
PSG'den ülkesindeki sağlık çalışanlarına ücretsiz yemek PSG'den ülkesindeki sağlık çalışanlarına ücretsiz yemek         
21:55
Sokağa çıkamayan Aleyna Tilki, küvete girip oyuncaklarıyla poz verdi Sokağa çıkamayan Aleyna Tilki, küvete girip oyuncaklarıyla poz verdi         
21:52
Rize'nin yengesi İrina Moroziuk, yine sınırları zorladı Rize'nin yengesi İrina Moroziuk, yine sınırları zorladı         
21:45
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüsten nasıl korunduğunu anlattı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüsten nasıl korunduğunu anlattı         
21:30
Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı, ilk açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'ye teşekkür etti Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı, ilk açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'ye teşekkür etti         
21:18
Kadıköy'de müzisyenler, evlerinden çıkamayan komşularına terasta dansözlü konser verdi Kadıköy'de müzisyenler, evlerinden çıkamayan komşularına terasta dansözlü konser verdi         
21:07
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 753 artarak 17 bin 920'ye yükseldi Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 753 artarak 17 bin 920'ye yükseldi         
21:01
Karantinadaki koronavirüs hastaları, market alışverişinde yakalandı Karantinadaki koronavirüs hastaları, market alışverişinde yakalandı         
20:46
Ceza yiyen yaşlı adamdan zabıtaya ilginç teklif: 200 lira vereyim beni affedin Ceza yiyen yaşlı adamdan zabıtaya ilginç teklif: 200 lira vereyim beni affedin         
20:29
Mescid-i Aksa koronavirüs nedeniyle Ramazan ayında da ibadete kapalı olacak Mescid-i Aksa koronavirüs nedeniyle Ramazan ayında da ibadete kapalı olacak         
20:29
Son Dakika: Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan 1415 kişi daha taburcu edildi Son Dakika: Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan 1415 kişi daha taburcu edildi         
19:37
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 125 artarak 1643'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 125 artarak 1643'e yükseldi         
19:33
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin saysı 22 bin 170'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin saysı 22 bin 170'e yükseldi         
19:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2020 03:35:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizli'de her noktaya maske ve eldiven atık kutuları yerleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]