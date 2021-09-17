Denizli'de hesabı fazla bulunca gazino sahibinin bulunduğu otomobile ateş eden şüpheli yakalandı - Son Dakika

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, içinde bir gazino işletmecisinin bulunduğu otomobile tabancayla ateş eden kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 14 Eylül'de bir gazinonun önüne yanaşan otomobilin sürücüsü ile işletme çalışanları arasında tartışma yaşandı.

Çalışanların uzaklaşmasının ardından tabancayla içinde gazino işletmecisinin bulunduğu park halindeki otomobile ateş eden sürücü, olay yerinden kaçtı.

İş yeri güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin N.G (43) olduğunu tespit eden ekipler, kaldığı aparta düzenledikleri operasyonla zanlıyı yakaladı. Yapılan aramada suç aleti ruhsatsız tabanca ile 99 mermi ele geçirildi.

Hakkında çeşitli suçlardan kaydının bulunduğu öğrenilen zanlının, gazinoda gelen hesabı fazla bulması ve istediği parçanın çalınmaması nedeniyle tartışma çıkardığı belirtildi.

Öte yandan, güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde otomobilin eğlence mekanının önüne yanaşması ve park halindeki otomobile ateş edilmesi anları yer aldı.