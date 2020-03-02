Denizli'de hırsızların çaldıkları pes dedirtti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de hırsızların çaldıkları pes dedirtti - Son Dakika

Denizli'de hırsızların çaldıkları pes dedirtti

6 saat önce

Denizli'de polis tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda hırsızlık şüphelileri tarafından çalınan bulaşık makinesi, fırın ve gardırop bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Denizli'de hırsızların çaldıkları pes dedirtti, System.String[]

Denizli'de polis tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda hırsızlık şüphelileri tarafından çalınan bulaşık makinesi, fırın ve gardırop bulunarak sahiplerine teslim edildi. Ele geçirilen malzemeler hırsızların sınır tanımayıp ne bulurlarsa çaldıklarını gözler önüne serdi.


Kentte polis ekipleri tarafından son bir haftada gelen hırsızlık ihbarları üzerine çalışma başlatıldı. Olayların aydınlatılması için harekete geçen ekipler çok sayıda kişiyi gözaltına alınırken, çalıntı olduğu tespit edilen 3 adet çalıntı otomobil, 1 adet çalıntı otomobil teybi, 1 çalıntı elektrikli bisiklet, 1 adet çalıntı televizyon, 1 adet çalıntı bulaşık makinesi, 1 adet çalıntı gardırop, 1 adet çalıntı televizyon ünitesi, 3 adet çalıntı fırın ve 9 adet cep telefonu ele geçirildi. Şüphelilerin çaldıkları malzemeler ise sahiplerine teslim edildi. - DENİZLİ

Denizli, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 05:34 Kaynak: İHA
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