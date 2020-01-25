Denizli'de hırsızlığa 5 gözaltı - Son Dakika

Denizli'de hırsızlığa 5 gözaltı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, ev ve işyerlerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen 2'si kadın 5 zanlı, polisin çalışması sonucu yakalandı. Gözaltı sırasında yaşanan arbedede başından yaralanan bir polis memuru ise hastaneye kaldırıldı.

Yenişafak Mahallesi'nde bugün devriye görevi yürüten polis ekipleri, şüpheli gördükleri 45 AES 089 plakalı otomobildeki kişilerin hırsızlık zanlısı olduğunu fark edince durdurmak istedi. Otomobildeki kişiler polisin uyarısına rağmen durmayarak kaçmaya başladı. Hırsızlık zanlıları ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Stad Caddesi'nde önlem alan polis ekipleri, otomobili durdurdu. Otomobilden inen Onur A. (21), Umut A. (20), Emrah A. (32), Aysel A. (37) ve Hanım A. (33) başka bir aracı durdurup kaçmak isterken yakalanıp, gözaltına alındı. Gözaltı sırasında yaşanan arbedede ise polis memuru Harun Şen, başını otomobilin kapısına çarpınca yaralandı. Polis memuru Şen, ambulansla, Servergazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı polisin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan zanlıların, hırsızlık suçundan arandıkları ayrıca kendilerini 'Salihli Grubu' olarak tanıttığı belirtildi. Otomobilde yapılan aramada ise, ev ve işyerleri kapılarındaki damakları düşürmekte kullanılan plastik malzemeler ile çalıntı 5 şişe viski ve çelik kasa bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.