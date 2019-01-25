Son Dakika Haberleri: Denizli'de Hırsızlık Operasyonu

Denizli'de Hırsızlık Operasyonu

1 saat önce

Denizli'de inşaatlardan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına altına 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

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Denizli'de inşaatlardan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına altına 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Selçukbey, Gümüşçay, Yenişafak, Karaman, Yenimahalle, Gültepe, Şemikler, Merkezefendi, Deliktaş, Sümer ve Dokuzkavaklar mahallelerinde meydan gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlattı.

Hırsızlık olaylarını araştıran polis ekipleri, 26 ayrı inşaattan su saati, çeşme bataryası, bakır kablo, belediyeye ait çöp kutuları, bank demirleri çalınması ile ilgili G.G, A.G ve İ.D'yi düzenledikleri operasyonla gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.G. ve A.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, İ.D. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 11:36 Kaynak: AA

Denizli, Güncel
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