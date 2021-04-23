Denizli'de hırsızlık şebekesine yönelik operasyonda yakalanan 4 kişiden 2'si tutuklandı - Son Dakika

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde evden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün bir evden demir kapı, motosiklet ve araba koltuğu çalınmasıyla ilgili yakalanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Y.A. (38) ve A.B. (42) çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, M.G. (56) ve E.Y. (44) adli kontrol şartıyla salıverildi.

Pamukkale'de dün hırsızlık yaptıkları iddiasıyla Y.A. ve A.B. ile çalıntı eşyaları sattıkları suçlamasıyla M.G. ve E.Y. yakalanmıştı. Hakkında 35 suç kaydı bulunan Y.A'nın 23 Eylül 2019'da hırsızlık suçundan gözaltına alınıp serbest bırakılmasından 20 dakika sonra motosiklet çaldığı belirlenmişti.