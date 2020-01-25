Denizli'de hırsızlık şüphelileri kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli'de hırsızlık şüphelileri kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika

Denizli'de hırsızlık şüphelileri kovalamaca sonucu yakalandı

10 dakika önce

Denizli'de ev ve işyerlerinin kapılarını "dil düşürme" yöntemiyle girerek hırsızlık yaptığı tespit edilen 5 zanlı, polis ekiplerinin filmleri aratmayan kovalamacası sonucu yakalandı.

Denizli'de hırsızlık şüphelileri kovalamaca sonucu yakalandı, System.String[]

Denizli'de ev ve işyerlerinin kapılarını "dil düşürme" yöntemiyle girerek hırsızlık yaptığı tespit edilen 5 zanlı, polis ekiplerinin filmleri aratmayan kovalamacası sonucu yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Merkezefendi ilçesi Yenişafak Mahallesi'nde devriye atan polis ekipleri hareket halinde gördükleri 45 AES 089 plakalı otomobildeki kişilerin hırsızlık şüphelisi olduğunu fark edince durdurmak istedi.


Dur ihtarına uymayan şüphelilerin bulunduğu otomobil, kaçmaya devam etti.


Ekipler, söz konusu otomobilin kaçması üzerine kovalamaca sonucu, aracı Kayalar Mahallesi Stad Caddesi'nde alınan önlem sayesinde durdurdu.


Araçtan inen 2'si kadın 5 şüpheli yoldan geçen bir aracı durdurarak kaçmak istediği sırada gözaltına alındı.

Bu sırada yaşanan arbedede yere düşerek başından yaralanan polis memuru Harun Ş. Servergazi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.


Gözaltına alınan ve haklarında çok sayıda hırsızlık sabıkası bulunan, kendilerini "Salihli" grubu olarak tanıtan A.T (37), H.A (33) U.A (20), E.A (32) ile O.A (21) polis aracına bindirilerek karakola götürüldü.


Şüphelilerin otomobilinde yapılan aramada, kapılar "dil düşürme" yöntemiyle açmada kullanılan alet, 5 şişe alkol ile çelik kasa ele geçirildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Merkezefendi, Denizli, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 04:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'da katıldığı cenaze namazında gözyaşlarına hakim olamadı
Depremin yaşattığı panik ve korku anı kamerada Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesine gitti Son dakika: Savcılık, depremle ilgili yapılan provokatif paylaşımların peşine düştü

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 17:04:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizli'de hırsızlık şüphelileri kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]