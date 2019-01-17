Denizli'de Hırsızlık ve Adli Vakalar Azalmaya Başladı"

Denizli
İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir
, Alperen Ocakları
Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı Denizli İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.
Alperen Ocaklarından yapılan yazılı açıklamaya göre, Denizli Emniyet Müdürü Demir, Alperen Ocakları Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı İl Başkanlığı'nın 26 yıldır aralıksız düzenlediği Çarşamba
Sohbetlerinin konuğu oldu.
Alperen Ocakları mensuplarına deneyimlerini ve tecrübelerini anlatan Demir, başarının temelinin çalışmakta ve gayret göstermekte olduğunu belirtti.
Çalışıp gayret göstermenin beraberinde başarıyı da getireceğine işaret eden Demir, şunları kaydetti:
"Başarılı bir gelecek için çalışıp, emek vermeniz gerekir. Bu sayede başarıya ulaşırsınız. Denizli'de gün geçtikçe hırsızlık ve adli vakalar azalmaya başladı. Bu Denizli için çok sevindirici bir durum. Aynı şekilde iletişim düzeyi güçlenmeye başladı. Denizli, gelişen bir kent. Geçmişte yurt dışına gittiğimizde oradaki kafeleri görünce hayrete düşerdik. Şimdi Denizli'de bu kafelerden daha üst düzey kafelerimizin olması bizleri de sevindiriyor."
Alperen Ocakları Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı İl Başkanı Mustafa Ali
Oytun da, 26 yıldır düzenli olarak gerçekleştirdikleri Çarşamba Sohbetlerine katılarak kendilerini onurlandıran İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir'e teşekkür ederek, "Biz Alperenler olarak her zaman vatanımızın bekçisi askerimizin, polisimizin yanındayız. Her zaman vatan ve bayrak aşkıyla görevini ifa eden polislerimize saygı duyuyoruz. Var olsun kahraman Türk polisi." ifadelerini kullandı.