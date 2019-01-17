Son Dakika Haberleri: Denizli'de Hırsızlık ve Adli Vakalar Azalmaya Başladı"

Denizli'de Hırsızlık ve Adli Vakalar Azalmaya Başladı"

58 dakika önce

Denizli İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, Alperen Ocakları Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı Denizli İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Denizli'de Hırsızlık ve Adli Vakalar Azalmaya Başladı
Denizli İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, Alperen Ocakları Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı Denizli İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Alperen Ocaklarından yapılan yazılı açıklamaya göre, Denizli Emniyet Müdürü Demir, Alperen Ocakları Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı İl Başkanlığı'nın 26 yıldır aralıksız düzenlediği Çarşamba Sohbetlerinin konuğu oldu.

Alperen Ocakları mensuplarına deneyimlerini ve tecrübelerini anlatan Demir, başarının temelinin çalışmakta ve gayret göstermekte olduğunu belirtti.

Çalışıp gayret göstermenin beraberinde başarıyı da getireceğine işaret eden Demir, şunları kaydetti:

"Başarılı bir gelecek için çalışıp, emek vermeniz gerekir. Bu sayede başarıya ulaşırsınız. Denizli'de gün geçtikçe hırsızlık ve adli vakalar azalmaya başladı. Bu Denizli için çok sevindirici bir durum. Aynı şekilde iletişim düzeyi güçlenmeye başladı. Denizli, gelişen bir kent. Geçmişte yurt dışına gittiğimizde oradaki kafeleri görünce hayrete düşerdik. Şimdi Denizli'de bu kafelerden daha üst düzey kafelerimizin olması bizleri de sevindiriyor."

Alperen Ocakları Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı İl Başkanı Mustafa Ali Oytun da, 26 yıldır düzenli olarak gerçekleştirdikleri Çarşamba Sohbetlerine katılarak kendilerini onurlandıran İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir'e teşekkür ederek, "Biz Alperenler olarak her zaman vatanımızın bekçisi askerimizin, polisimizin yanındayız. Her zaman vatan ve bayrak aşkıyla görevini ifa eden polislerimize saygı duyuyoruz. Var olsun kahraman Türk polisi." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:16 Kaynak: AA

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