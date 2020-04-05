Denizli'de hırsızlık yaptığı iddia edilen karı koca yakalandı - Son Dakika

Denizli'nin Acıpayam ve Tavas ilçelerinde hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.



İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Acıpayam ile Tavas ilçe jandarma karakol komutanlığı ekiplerince, her iki ilçede evden hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.



Ekipler 2 ay süresince 13 farklı eve girdiklerini tespit ettiği S.M (37) ile eşi E.M'nin (35) fark edilmemek için 10 yaşındaki çocuklarıyla birlikte hırsızlık yaparken suç üstü yakaladı.



Ele geçirilen 4 av tüfeği, 2 tabanca, 6 büyük altın, uydu cihazı, 3 elektrikli süpürge, 2 ütü, mutfak tüpü, ayakkabı, 2 kutu bal, 1 bidon zeytin yağı, alkol, matkap, delici alet, mutfak robotu, ağaç kesme motoru, oyuncak araba ve kamyon, 1 motosiklet sahiplerine teslim edildi.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlıya ev hapsi verildi.