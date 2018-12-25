Son Dakika Haberleri: Denizli'de Hırsızlık Zanlısı 10 Kişi Tutuklandı

Denizli'de Hırsızlık Zanlısı 10 Kişi Tutuklandı

2 saat önce

Denizli'de ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 10 şüpheli tutuklandı.

Denizli'de Hırsızlık Zanlısı 10 Kişi Tutuklandı, System.String[]
Denizli'de ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 10 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kale, Tavas, Çivril, Pamukkale, Sarayköy ve Honaz ilçelerinde meydana gelen hırsızlık olayları üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin araştırmasında, römork, su tankeri, 4 kamera, 3 av tüfeği, 2 el telsizi, 2 kurusıkı tabanca, 2 bin 400 litre akaryakıt, matkap, jeneratör, güneş paneli, taş kesme makinesi, oto teybi, şarjör, dikiş makinesi ve 150 metre bakır kablonun çalındığı 23 ayrı hırsızlık olayının zanlıları belirlendi.

Düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, ele geçirilen malzemeler, sahiplerine teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 03:34 Kaynak: AA

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