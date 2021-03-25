Hırsızlık zanlısının DNA örneği, İzmir'deki cinayette kullanılan tabancayla eşleşti - Son Dakika

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde hırsızlık suçlamasıyla tutuklanan zanlılardan birinin DNA'sının, İzmir'de cinayet ve yaralama olaylarında kullanılan tabancadaki örneklerle eşleştiği belirlendi.

Jandarma ekipleri tarafından 17 Şubat'ta Yeniköy Mahallesi'ndeki bir evden kendilerini kaymakamlık görevlisi olarak tanıtarak para çaldıkları suçlamasıyla yakalanan ve tutuklanan 3 zanlıdan alınan kan örnekleri, Jandarma Kriminal Daire Başkanlığına gönderildi.

Kriminal analizde zanlılardan S.K'den alınan DNA örneğinin, İzmir'de 2014'teki kasten yaralama ve 2018'deki cinayet olaylarında kullanılan tabanca üzerinden alınan DNA örnekleri ile eşleştiği tespit edildi.

Analiz sonuçları, bu iki olayda devam eden soruşturma ve yargılama süreçlerine dahil edilmek üzere ilgili kurumlara iletildi.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Pamukkale ve Çardak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 17 Şubat'ta N.S'nin evine kendilerini kaymakamlık görevlisi olarak tanıtarak odun yardımı yapılacağı bahanesiyle girerek 2 bin lira çalan 3 kişiyi yakalamış, zanlılar tutuklanmıştı.