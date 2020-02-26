Denizli'de hocalı katliamı unutulmadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli'de hocalı katliamı unutulmadı - Son Dakika

Denizli'de hocalı katliamı unutulmadı

6 saat önce

Denizli'de Hocalı Katliamı unutulmadıDENİZLİ Büyükşehir Belediyesi, Hocalı Katliamı'nın 28'inci yıldönümü nedeniyle anma töreni düzenledi.

Denizli'de Hocalı Katliamı unutulmadı

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi, Hocalı Katliamı'nın 28'inci yıldönümü nedeniyle anma töreni düzenledi. Hocalı Katliamı'nı asla unutmayacaklarını vurgulayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Ülkemiz artık zulüm altında olan insanların umudu, zalimlerin korkulu rüyasıdır" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 26 Şubat 1992'de, 106'sı kadın, 70'i yaşlı, 83'ü çocuk olmak üzere toplam 613 Azerbaycan vatandaşının katledildiği Hocalı Katliamı'nın yıldönümü dolayısıyla anma töreni düzenledi. Büyükşehir Belediyesinin Hocalı Katliamı anısına yaptığı Azerbaycan- Karabağ Parkı'ndaki Hocalı Katliamı Anıtı önünde yapılan tören, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan'ın anıta çelenk koyup saygı duruşunda bulunmasıyla başladı. Ardından Azerbaycan Milli Marşı ve İstiklal Marşı okundu. Başkan Osman Zolan, burada yaptığı konuşmada, Ermenilerin Hocalı'da gerçekleştirdiği katliamdan bahsederek, "Sadece öldürmemişler, gözlerini oymuşlar. Cesetlerde her türlü insanlığa yakışmayan muamele yapmışlar. Herkes kendine yakışanı yapar. Bizim ecdadımız gittiği yerleri ihya etmiş ama başka ülkeler oraları sömürge olarak görmüş, oradaki insanları imha etmiştir. Bugün acımız halen devam ediyor. Hocalı, Ermeni işgali altındadır. Karabağ'ın büyük bir bölümü halen işgal altındadır. 1992'den bugüne kadar soykırım yapanlar işgallerini sürdürüyor. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Aynı olayı Avrupa'nın göbeğinde Bosna'da da yaptılar" dedi.

Yapılan katliamı asla unutmayacaklarını ifade eden Zolan, şöyle konuştu: "Biz değerlerimizle, güzelliklerimizle ve insanlığımızla yürüyüşümüze devam edeceğiz. Geçmişte yapılan bu soykırımları unutmadan yürüyeceğiz. Azerbaycan kardeş ülkemizdir. Tek millet iki devlet. Aynı milletiz biz. Bu birliğimiz güçlenerek devam edecek. Kendi ayaklarımız üzerinde durmayı ve koşmayı sürdüreceğiz. Bilim, sanayi, kültür ve sanatta, her alanda güçlü olacağız." diye konuştu. Anma töreni, anıta karanfil koyulmasıyla sona erdi.

Denizli'de hocalı katliamı unutulmadı

Osman Zolan, Azerbaycan, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 04:13 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'de bize verebilecekleri Patriot yok
Son Dakika: Erdoğan, emekli maaşının kesileceği ve ikramiyelerin kaldırılacağı iddialarını yalanladı Talihsiz kadının sokak ortasında bıçakla gasp edildiği anlar güvenlik kamerasında! Şirin Payzın'ın koronavirüs eleştirisine Bakan Koca'dan jet yanıt: Sizi iyi görünce zahmet vermedik

Son Dakika Haberleri
22:09 Yoğun bakımda tedavi gören Muhterem Nur'un hayati tehlikesi sürüyor
21:45 Hadise sosyal medyada yaptığı paylaşımla adeta aşkını haykırdı
19:42 İbrahim Büyükak: Bu mankenden daha yakışıklıyım
18:00 Beren Saat'ten doğum günü mesajı: Şimdiye kadarkilerin en zoru
18:00 Polenin faydaları nelerdir? Polen nasıl kullanılır ve neye iyi gelir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 22:49:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizli'de hocalı katliamı unutulmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]