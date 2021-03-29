Denizli'de hücre evinde yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Korona aşısı DNA'ya etki ediyor mu? Prof. Dr. Murat Aksoy yanıt verdi

Bir süredir küs olan Demet Akalın ve Esra Balamir barıştı

AK Partili Hamza Dağ'a canlı yayında soruldu: Kürşat Ayvatoğlu nasıl o kadar zengin oldu?