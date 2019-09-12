Denizli'de "Huzurlu Okul" denetimleri

Denizli'de polis tarafından "Huzurlu Okul" uygulaması kapsamında okul çevrelerinde gerçekleştirilen denetimlerde 45 gram sentetik uyuşturucu ile yakalanan 3 şüpheli cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla gerçekleştirilen "Huzurlu Okul" uygulaması kapsamında, okul çevrelerinde denetimler gerçekleştirdi.

Denetimlerde Akkonak Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen bir otomobilde yapılan aramada, narkotik köpeği "Jiby"nin tepki vermesi üzerine, poşet içerisine gizlenmiş 45 gram metamfetamin ele geçirildi.

Araçta bulunan R.D. (27), Ö.İ.K. (26) ve Ö.Ç. (25) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından uyuşturucu ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.