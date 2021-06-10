Denizli'de İHH Arama Kurtarma ekiplerine eğitim verildi - Son Dakika

İnsani Yardım Derneği tarafından oluşturulan arama kurtarma ekiplerine Denizli'de uygulamalı eğitim verildi.
Dernek tarafından İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak illerinde oluşturulan arama kurtarma ekiplerinden 70 gönüllü ve 10 eğitmenin katılımıyla 5. Bölge Kentsel Arama Kurtarma (KAK) Eğitimi, Buldan ilçesinde tamamlandı.
Malzeme tanıtımı ve teorik eğitimin ardından kursiyerler bir inşaat alanında enkazda çalışma yöntemleri konusunda uygulamalı eğitim aldı.
Kaynak: AA
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