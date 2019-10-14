Denizli'de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Kaza, Merkezefendi ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şehit Öğretmen Yusuf Batur Caddesi'nde Burak D.'nin kullandığı 20 ASK 04 plakalı otomobil, kavşakta İsa G. yönetimindeki 20 B 4936 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle refüjdeki ağaç ve elektrik direği devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Burak D. ve İsa G., ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ