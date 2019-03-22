Denizli'de İki Dünür Aynı Gün Öldü
38 dakika önce
DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde yaşayan dünürler Ramazan Tekin (84) ve Mehmet Gül (64), aynı gün yaşamını yitirdi.
DENİZLİ'nin Acıpayam
ilçesinde yaşayan dünürler Ramazan Tekin
(84) ve Mehmet Gül (64), aynı gün yaşamını yitirdi. Bademli
Mahallesi'nde yaşayan emekli çiftçi Ramazan Tekin, dün saat 09.00 sıralarında yaşlılığa bağlı çoklu organ yetmezliği sebebiyle tedavi gördüğü hastanede öldü. Tekin hayatını kaybettikten 2 saat sonra ise Dodurga
Mahallesi'nde yaşayan dünürü çiftçi Mehmet Gül, kalp krizi geçirdi. Acıpayam Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan Gül, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İki dünürün aynı gün ölümü yakınlarını üzerken, Ramazan Tekin, dün öğlende kılınan cenaze namazı sonrasında Bademli Mezarlığı'nda toprağa verildi. Mehmet Gül de ikindide kılınan cenaze namazı sonrasında Dodurga Mezarlığı'nda defnedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 11:18 Kaynak: DHA
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