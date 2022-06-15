Denizli'de iki gencin öldürülüp kuyuya atıldığı cinayetle ilgili korkunç detaylar ortaya çıktı! Silahla vurup cesetlerini yakmış ardından kuyuya atmış - Son Dakika
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Denizli'de iki gencin öldürülüp kuyuya atıldığı cinayetle ilgili korkunç detaylar ortaya çıktı! Silahla vurup cesetlerini yakmış ardından kuyuya atmış

15.06.2022 16:52

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde, 19 yaşındaki İsmail Yalçın ve 17 yaşındaki Hasan Akköse'nin kaybolduktan 5 gün sonra cesetleri 24 metrelik su kuyusunda bulunmuştu. Yaşanan cinayete ilişkin ortaya çıkan detaylarda gençlerden Akköse'nin öldürülmeden önce kız arkadaşını arayarak adını verdiği akrabası M.A., ormanlık alanda buluştuğu iki genci öldürdükten sonra cesetlerini yakarak kuyuya atmış, ardında da 8 kişi tutup kuyuyu taş toprakla doldurtmuş.

Acıpayam ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki İsmail Yalçın, 9 Haziran akşamı annesi Asuman Yalçın'ı telefonla arayarak harçlık istedi. 20 lira harçlık alarak babasına ait otomobille evden ayrılan İsmail Yalçın, Serinhisar ilçesinde ikamet eden 17 yaşındaki Hasan Akköse ile buluştuktan sonra bir daha geri dönmedi. En son aradığında kendisine "Arabayı yıkıyorum baba" diyen oğlundan bir daha haber alamayan baba Adnan Yalçın, jandarma karakoluna giderek kayıp başvurusunda bulundu.

TELEFONLARI PARÇALANMIŞ HALDE BULUNDU

İki arkadaşın içerisinde bulunduğu otomobil, Serinhisar ilçesinin Yenice Mahallesi'ndeki ormanlık alanda terk edilmiş halde bulundu. Aracın yanında kan izlerine rastlanılan arama çalışmalarında, iki gencin telefonları da 200 metre ileride arazide parçalanmış halde bulundu. Kayıp iki gencin en son görüştükleri kişi olan M.A. ve 8 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturma genişletildi. Şüphelilerin ifadesi doğrultusunda, Develi Kuyusu mevkiindeki su kuyusunda başlatılan arama çalışması başlatıldı.

ÖLMEDEN SANİYELER ÖNCE ARAYIP İSİM VERMİŞ

Öte yandan, kayıp gençlerden Hasan Akköse'nin öldürülmeden saniyeler önce telefonunun arama düğmesine gizlice basıp kız arkadaşını aradığı, aynı zamanda akrabası olan M.A'nın adını söylediği ortaya çıktı. Şüphelilerden M.A.'nın kayıp gençlerden Hasan Akköse'nin uzaktan akrabası olduğu ve 10 yıl önce işlediği cinayet nedeniyle girdiği cezaevinden bir süre önce çıktığı öğrenildi.

BİRİ BAŞINDAN, DİĞERİ SIRTINDAN VURULMUŞ

2 gün süren kazı çalışmaları sonucunda 2 gencin cansız bedenleri 24 metre derinliğindeki su kuyusunda bulundu. Gençlerden birisinin başından, diğerinin ise sırtından tüfekle vurularak öldürüldüğü öğrenildi. Olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından gençlerin cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 kişiden 7'si Emniyet'teki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi. Zanlılardan gençlerle telefonda son görüşmeyi yaptığı belirlenen M.A'nın da aralarında bulunduğu 7 kişi çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer 2 kişi adli kontrol şartıyla salıverildi.

CESETLERİ YAKARAK KUYUYA ATMIŞ

M.A'nın ifadesinde cinayeti işlediğini kabul ettiği ve maktullerle aralarında alacak meselesi yüzünden tartışmanın yaşandığını söylediği öğrenildi. Ormanlık alanda buluştuğu iki genci öldürdükten sonra cesetlerini yakarak kuyuya atan zanlının, daha sonra kuyuyu 8 kişi tutup taş toprakla doldurttuğu ortaya çıktı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Denizli Valiliği, yürütülen soruşturma ile ilgili şu bilgilere yer verdi: "Genişletilen tahkikat neticesinde, kayıp şahısların kullandıkları aracın Serinhisar İlçesi ormanlık alanda terk olarak bulunması üzerine, çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırılmış, kayıp şahısların önceden husumetli oldukları başka bir şahıs ile karşılaştıkları bilgisine ulaşılmıştır. Kayıp şahısların öldürülmüş olabileceği yönünde kuvvetli şüphe ve bilgilere dayalı olarak yapılan araştırmalarda, olaya karıştığı tespit edilen 9 şüpheli şahıs düzenlenen operasyon neticesinde yakalanmıştır. Şüpheli şahısların yapılan sorgulamasında, kayıp 2 şahsı öldürdükleri ve cansız bedenlerini Serinhisar Ovacık mevkiinde boş arazi içerisinde bulunan yaklaşık 24 metre derinliğindeki boş su kuyusuna yakarak attıkları, kuyunun bir kısmını kendi imkanları ile doldurdukları tespit edilmiştir. Kayıp şahıslara ait bedenleri bulmak için iş makinaları ve itfaiye görevlilerinde dahil olduğu arama çalışmalarına başlanılmış, 15 Haziran 2022 günü saat 04.30 sıralarında kayıp şahıslar İsmail Yalçın ve Hasan Akköse'nin cansız bedenlerine kuyu içerisinde ulaşılmıştır. 'Birden fazla kişi ile kasten adam öldürme' suçundan adli makamlara sevk edilen ve birçok değişik suçtan kaydı bulunan şüphelilerden 7'si tutuklanmıştır."

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Ölü bulunan gençlerin yakılarak atıldıkları kuyunun görüntüleri ortaya çıktı Ölü bulunan gençlerin yakılarak atıldıkları kuyunun görüntüleri ortaya çıktı 30 metrelik kuyuda cesedi bulunan gencin, ölmeden önce kız arkadaşını arayıp, akrabasının ismini verdiği ortaya çıktı 30 metrelik kuyuda cesedi bulunan gencin, ölmeden önce kız arkadaşını arayıp, akrabasının ismini verdiği ortaya çıktı

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de iki gencin öldürülüp kuyuya atıldığı cinayetle ilgili korkunç detaylar ortaya çıktı! Silahla vurup cesetlerini yakmış ardından kuyuya atmış - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizli'de iki gencin öldürülüp kuyuya atıldığı cinayetle ilgili korkunç detaylar ortaya çıktı! Silahla vurup cesetlerini yakmış ardından kuyuya atmış - Son Dakika
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