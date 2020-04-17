Denizli'de iki grup arasında silahlı- bıçaklı kavga 2 yaralı - Son Dakika

bıçaklı kavga 2 yaralı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, iki gurup arasında çıkan, silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına alındı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Karşıyaka Pazar yerinde iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Silah ve bıçak kullanılan kavgada, Onur Cambaz (24) pompalı tüfekle bacağından, Bilal Toker ise (26) bıçakla kalçasından yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Cambaz ile Toker, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Ü.Ç. ve M.M. gözaltına alındı. Bölgede önlem alan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.