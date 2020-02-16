Denizli'de iki katlı ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli'de iki katlı ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Denizli'de iki katlı ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

6 saat önce

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Denizli'de iki katlı ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi, System.String[]

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.


Alınan bilgiye göre, Darıveren Mahallesi'nde yaşayan Mahmut ve Dudu Sevgi çiftine ait iki katlı evin çatı kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.


Kısa sürede büyüyen yangın evin her tarafına sıçradı.


Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri, yangını çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına aldı.


Yangında Sevgi ailesine ait ev kullanılamaz hale geldi.

Darıveren, Acıpayam, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 11:36 Kaynak: AA
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