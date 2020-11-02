Denizli'de iki mahalle karantinaya alındı - Son Dakika

Denizli'nin Çardak ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iki mahallenin karantinaya alındığı bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin, Kaymakam Ökkeş Furkan Karakurt başkanlığında toplandığı belirtildi.

Pozitif vakalara rastlanan Gemişli ve Gemişpınarı mahallelerinde karantina uygulaması başlatıldığı kaydedilen açıklamada, alınan karar gereği mahalleye giriş ve çıkışların 14 gün süresince kapatıldığı, sağlık ekiplerince tarama çalışmalarına başlandığı ifade edildi.

Öte yandan, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin mahalleye giriş ve çıkışlara izin vermediği, iş makineleri yardımıyla mahallenin diğer komşu mahallelere olan bağlantı yollarının kapatıldığı öğrenildi.