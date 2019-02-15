Denizli'de İki Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
32 dakika önce
Denizli'nin Tavas ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.
Denizli
'nin Tavas
ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.
Denizli'den Muğla
istikametine giden Selim
Erbuğ yönetimindeki 34 ADK 845 plakalı otomobil, Sarıabat Mahallesi yakınlarında kontrolsüz kavşakta Nurettin Eroğlu yönetimindeki 20 HL 444 plakalı otomobil ile çarpıştı. İtfaiye
ekiplerince sıkıştıkları araçlardan çıkartılan iki sürücü, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 01:17 Kaynak: AA
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