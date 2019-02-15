Son Dakika Haberleri: Denizli'de İki Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Denizli'de İki Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

32 dakika önce

Denizli'nin Tavas ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

Denizli'de İki Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı, System.String[]
Denizli'nin Tavas ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

Denizli'den Muğla istikametine giden Selim Erbuğ yönetimindeki 34 ADK 845 plakalı otomobil, Sarıabat Mahallesi yakınlarında kontrolsüz kavşakta Nurettin Eroğlu yönetimindeki 20 HL 444 plakalı otomobil ile çarpıştı.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçlardan çıkartılan iki sürücü, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 01:17 Kaynak: AA

Muğla, Tavas, Denizli, Güncel
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