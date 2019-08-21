Denizli'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
1 saat önce
Denizli'nin Çal ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Denizli Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:28 Kaynak: AA
'nin Çal
ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Çetin Çilbirci idaresindeki 20 NK 353 plakalı otomobil ilçe çıkışında aynı yönde ilerleyen Ali Deda'nın kullandığı 20 ABF 673 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada otomobillerden biri karşı şeride geçerek takla attı.
Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Çilbirci ile Deda, sağlık ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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