Son Dakika Haberleri: Denizli'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Denizli'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

6 saat önce

DENİZLİ'de, kavşakta, taksi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 sürücü yaralandı.

Denizli'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı, System.String[]
DENİZLİ'de, kavşakta, taksi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 sürücü yaralandı.
Kaza, saat 17.00 sıralarında, Pamukkale ilçesi Irlıganlı Kavşağı'nda meydana geldi. Okan Tekeli yönetimindeki 20 T 187 plakalı taksi, kavşakta, Necip Bilgiç'in kullandığı 20 ER 134 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada iki sürücü de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, takside sıkışan Tekeli'yi kurtardı. İki yaralı sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.


Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 08:03 Kaynak: DHA
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