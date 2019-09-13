Son Dakika Haberleri: Denizli'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Denizli'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

30 dakika önce

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Denizli'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı, System.String[]

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Antalya yönünden Denizli istikametine giden Sedat Kuzu yönetimindeki 06 BIV 774 plakalı otomobil, Cankurtaran mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, Şevket Yar'ın kullandığı 20 R 0727 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine, kaza yerine 112 Acil Servis, polis ve Denizli Büyükşehir Belediye İtfaiye Dairesi ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkartılan Yar ve Kuzu, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yar'ın durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Pamukkale, Antalya, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 10:52 Kaynak: AA
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