Denizli'de İki Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı
31 dakika önce
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Denizli
'nin Acıpayam
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Ahmet Çiftçi
'nin kullandığı 34 HB 8804 plakalı otomobil, Denizli- Antalya
kara yolu Dodurga
Mahallesi kontrolsüz kavşakta karşı yönden gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 20 Y 8314 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada her iki otomobil de şarampole devrildi. Devrilen araçlarda sıkışan 4 kişi, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis
ekiplerince Acıpayam Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 08:58 Kaynak: AA
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