Son Dakika Haberleri: Denizli'de İki Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Denizli'de İki Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

31 dakika önce

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Denizli'de İki Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı, System.String[]
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Ahmet Çiftçi'nin kullandığı 34 HB 8804 plakalı otomobil, Denizli- Antalya kara yolu Dodurga Mahallesi kontrolsüz kavşakta karşı yönden gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 20 Y 8314 plakalı otomobille çarpıştı.


Kazada her iki otomobil de şarampole devrildi. Devrilen araçlarda sıkışan 4 kişi, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 08:58 Kaynak: AA

Acıpayam, Denizli, Güncel
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