Son Dakika Haberleri: Denizli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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Denizli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

6 saat önce

Denizli'nin Tavas ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Denizli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı, System.String[]

Denizli'nin Tavas ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Zekeriya Özlük (40) yönetimindeki 20 FK 546 plakalı otomobil, Horasanlı Mahallesi'nde İbrahim Çövüt (74) idaresindeki 20 AJC 12 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerden İbrahim Çövüt ile diğer araçta bulunan Furkan Özlük (16) yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İbrahim Çövüt, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 01:12 Kaynak: AA
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