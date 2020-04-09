Son Dakika › Güncel › Denizli'de iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Denizli'de iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı
6 saat önce
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Tayfun Özaydınlı yönetimindeki EMS EG 64 yabancı plakalı otomobil, Hacıeyüplü Mahallesi'nde, Hüseyin Tülüm'ün kullandığı 20 P 1247 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler Tülüm ve Özaydınlı, 112 Acil Servis ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 04:22 Kaynak: AA
Son Dakika Lüks otomobil kazada pert oldu, Basın Ekspres'te trafik kilitlendi Fransız doktor Gombergh, koronavirüsün en kapsamlı ve detaylı tarama görüntüsünü paylaştı Prof. Dr. Mesut Yılmaz: Koronavirüs vakalarında mayıs ayında gerileme bekliyoruz Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Boris Johnson yoğun bakımdan çıktı