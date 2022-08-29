Yan yatan otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Yan yatan otomobildeki 3 kişi yaralandı

29.08.2022 13:01
Yan yatan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Denizli'de iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada yan yatan araçtaki 3 kişi yaralandı.

Denizli'de iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada yan yatan araçtaki 3 kişi yaralandı.

Kaza, Acıpayam ilçesine bağlı Alaattin Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; bulvar üzerinde seyir halinde olan L.V.'nin kullandığı 35 SAG 80 plakalı otomobil, kavşakta M.E. idaresindeki 45 TA 2431 plakalı araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle maddi hasarın meydana geldiği araçlardan 45 plakalı otomobil yan yattı.

Araçta sıkışanları itfaiye kurtardı

Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yan yatan araçta sıkışına sürücü ve 2 yolcuyu kısa sürede kurtardı. Durumları iyi olan ve tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan toplam 3 kişi tedavi altına alındı. Yolda önlem alan güvenlik güçleri ise trafiği bir süreliğine kontrollü olarak sağladı. Çalışmaların ardından araçlar yoldan kaldırılırken, sürücüler ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. - DENİZLİ

YORUMLAR
500
Türkiye Ermeni toplumundan Kaymakam Berk Acar, görevine başladı Türkiye Ermeni toplumundan Kaymakam Berk Acar, görevine başladı Alevlerin arasında kalan kirpi, kurtarıldı Alevlerin arasında kalan kirpi, kurtarıldı Sivas'ta yanan otluk alandaki kirpiyi vatandaş kurtardı Sivas'ta yanan otluk alandaki kirpiyi vatandaş kurtardı
Kaynak: İHA

Acıpayam, İtfaiye, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yan yatan otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:42 AK Partili Taşkesenlioğlu'nun boşanma aşamasındaki eşi Ünsal Ban, yurt dışına kaçmaya çalışırken Muğla'da yakalandı
13:23 İmam hatiplilerle ilgili sözleri sebebiyle tutuklanan Gülşen, ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı
13:16 Barça'nın yıldızı Aubameyang hayatının şokunu yaşadı! Evine giren 4 hırsız tarafından darp edilip, gaspa uğradı
13:07 Samsun'da iki kadın, "kıskançlık" sebebiyle saç saça, baş başa birbirine girdi! O anlar kameralara yansıdı
12:32 Oreo ürününde salmonella bakterisi var mı? Mondelez şirketi: Türkiye'ye gelen ürünler bahsi geçen üretim tesislerinden ithal edilmedi
12:25 Defne Samyeli, Abidin şarkısının klibinde elleriyle çikolata yedi
12:00 Rusya'nın en büyük hacker grubu Killnet, "Ruslara asla SİHA satmayız" sözleri sonrası Baykar ve Bayraktar ailesi için tehdit mesajı yayınladı
11:52 Kılıçdaroğlu, aradıkları aday profilini açıkladı: Egosuna yenik düşmeyecek, "Nereden çıktı bu 6'lı masa" demeyecek biri lazım
11:45 Ceza, rap dünyasını sarsan acı haberi verdi: Rapçi Selim Muran hayatını kaybetti
11:34 CHP heyeti, Sedat Peker'in iddiaları sonrası Ankara Adliyesi'ne giderek suç duyurusunda bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2022 14:23:32. #1.12#
SON DAKİKA: Yan yatan otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement