Jandarmadan 550 internet sitesine erişim engelli - Son Dakika
Üye Girişi

Jandarmadan 550 internet sitesine erişim engelli

02.08.2022 11:18
Jandarmadan 550 internet sitesine erişim engelli

Denizli'de İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 2022 Temmuz ayında yaptığı çalışma sonucu, internet üzerinden işlenen suçlarla mücadele dahilinde 550 internet sitesine erişim engellendi.

Denizli'de İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 2022 Temmuz ayında yaptığı çalışma sonucu, internet üzerinden işlenen suçlarla mücadele dahilinde 550 internet sitesine erişim engellendi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, 1 ile 31 Temmuz 2022 tarihleri arasında internet üzerinden işlenen suçlara yönelik çalışma yapıldı. Uyuşturucu ve uyarıcı maddeyi özendirme, yasadışı bahis, müstehcen ve diger suç içerikli paylaşımları içeren internet siteleri, sosyal medya hesaplarının tespiti ve erişiminin engellenmesi maksadıyla yürütülen çalışmalar neticesinde, yurtdışı üzerinden yayın yapan 275 adet müstehcen, 245 adet yasadışı bahis, 8 adet uyuşturucu ve uyarıcı maddeyi özendirme, 22 adet oltalama (phishing) içerikli paylaşımların olduğu internet sitesi tespit edildi.

550 adet internet sitesine erişimin engellenmesi sağlandı

Konu ile ilgili olarak 5651 sayılı "İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi" hakkında kanunun 8'inci maddesi gereğince toplam 550 adet internet sitesine erişimin engellenmesi sağlandı. - DENİZLİ

YORUMLAR
500
Hafif ticari araç otomobile çarptı; 4 yaralı Hafif ticari araç otomobile çarptı; 4 yaralı Ayçiçekler hasat için gün sayıyor Ayçiçekler hasat için gün sayıyor Ömrünü gözü gibi baktığı annesine adadı Ömrünü gözü gibi baktığı annesine adadı
Kaynak: İHA

Siber Suçlarla Mücadele, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan 550 internet sitesine erişim engelli - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:20 Caner Özyurtlu'nun Fatih Altaylı'ya verdiği yanıt sosyal medyanın gündemine oturdu
12:03 İngiltere Premier Lig'de 'hakem' devrimi! VAR konuşmaları paylaşılacak
11:58 Çemişgezek'te dev yılanların savaşı! Birbirlerini yemeye çalıştılar
11:54 Süper Lig'de yeni sezon başlıyor! 64 sezonda sadece 6 takım şampiyon olabildi
11:36 Türkiye tarihinin en uzun soyadı duyanları şaşkına çeviriyor
11:28 Emre Akbaba'nın performansı Galatasaray yönetimi rahatlattı
11:25 İstanbul'da "Sen benim abimi bitirdin" cinayeti! 19 yaşındaki genç uyuşturucu tartışması sonrası başından vuruldu
11:18 Şifa kaynağı kenger sakızının fiyatı altını yakaladı! 1000 liraya satılıyor
11:14 CHP lideri Kılıçdaroğlu, yüzde 4.4 oy aldığı Erzurum'a 120 milletvekiliyle beraber gitti
11:09 Mete Yarar, ısrarla ev adresini soran anketçi Murat Gezici'ye patladı: Ne yapacaksın benim adresimi, niye soruyorsun?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2022 13:05:17. #1.12#
SON DAKİKA: Jandarmadan 550 internet sitesine erişim engelli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement