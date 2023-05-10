İntihara kalkışan üniversiteli genç, hastanede tedaviyi kabul etmeyerek, kaldığı aparta gidip canına kıydı - Son Dakika
Üye Girişi
İntihara kalkışan üniversiteli genç, hastanede tedaviyi kabul etmeyerek, kaldığı aparta gidip canına kıydı

İntihara kalkışan üniversiteli genç, hastanede tedaviyi kabul etmeyerek, kaldığı aparta gidip canına kıydı

10.05.2023 15:30

Denizli'de yaşanan olayda ilaç içip intihara kalkışan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi, kaldırıldığı hastanede tedaviyi ret ettikten sonra gittiği evinde ikinci kalkışmasında hayatını kaybetti.

Pamukkale ilçesine bağlı Kınıklı Mahallesi'nde meydana gelen olayda Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü 1. sınıf öğrencisi Cem Tamgüler'in (23), gece saat 03.00 sıralarında kaldığı aparatta intihara kalkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

TEDAVİYİ REDDETTİ

Sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırılan Tamgüler, sabaha karşı tedavisini reddederek hastaneden ayrıldığı öğrenildi. Tek yaşadığı aparatta geri dönen Tamgüler, çok sayıda ilaç içerek tekrardan intihara kalkıştı.

İntihara kalkışan üniversiteli hastanede tedaviyi kabul etmedi, kaldığı aparta gidip canına kıydı

HAYATINI KAYBETTİ

Kendisini kontrol eden sağlık ekibi, Tamgüler'in hayatını kaybettiğini belirledi. Cem Tamgüler'in cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (2)
  • Ahmet Danış: Gençler gelecek kaygısından dolayı intihar ediyor Cevap Yaz 24 17 Yayından Kaldır
  • Paravan Hesap: 22 yaşında canında bezdirikler. Çok yazık. Cevap Yaz 21 8 Yayından Kaldır
500

Pamukkale, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İntihara kalkışan üniversiteli genç, hastanede tedaviyi kabul etmeyerek, kaldığı aparta gidip canına kıydı - Son Dakika


Son Dakika
01:01 Portekizli ekip, Bruma'yı bu kez bonservisiyle alacak!
00:55 Düğmeye bastılar! Portekiz ekibi, Bruma'yı bu kez bonservisiyle alacak
00:42 Madrid Obradovic'in takımınu ezdi geçti! İşte THY Euroleague Final Four eşleşmeleri
00:36 Obradovic yıkıldı! İşte THY Euroleague Final Four eşleşmeleri
00:23 Memleket Partisi, Muharrem İnce ile ilgili açıklama yaptı: Tansiyonu yükseldiği için mitingler iptal edildi
00:17 Muharrem İnce ile ilgili Memleket Partisi'nden açıklama geldi: Tansiyonu yükseldiği için mitingler iptal edildi
00:19 İstanbul'daki büyük finalin isimleri belli olmaya başladı! Inter, yolu yarıladı
00:13 Yolu yarıladılar! İlk yarıda fişi çeken Inter, İstanbul'daki finale göz kırptı
00:15 Muharrem İnce hakkındaki kaset iddialarına ilişkin İbrahim Kalın'dan yorum geldi: Millet İttifakı'nın işini kolaylaştırmaya çalışıyorlar
00:09 Muharrem İnce hakkındaki kaset iddialarına bir yorum da İbrahim Kalın'dan: Millet İttifakı'nın işini kolaylaştırmaya çalışıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2023 06:37:04. #1.12#
SON DAKİKA: İntihara kalkışan üniversiteli genç, hastanede tedaviyi kabul etmeyerek, kaldığı aparta gidip canına kıydı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement