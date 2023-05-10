İntihara kalkışan üniversiteli genç, hastanede tedaviyi kabul etmeyerek, kaldığı aparta gidip canına kıydı

Pamukkale ilçesine bağlı Kınıklı Mahallesi'nde meydana gelen olayda Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü 1. sınıf öğrencisi Cem Tamgüler'in (23), gece saat 03.00 sıralarında kaldığı aparatta intihara kalkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

TEDAVİYİ REDDETTİ

Sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırılan Tamgüler, sabaha karşı tedavisini reddederek hastaneden ayrıldığı öğrenildi. Tek yaşadığı aparatta geri dönen Tamgüler, çok sayıda ilaç içerek tekrardan intihara kalkıştı.

HAYATINI KAYBETTİ

Kendisini kontrol eden sağlık ekibi, Tamgüler'in hayatını kaybettiğini belirledi. Cem Tamgüler'in cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.