Denizli'de 'İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri' Toplantısı Yapıldı

Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, başarının tıpkı bir aile ortamı gibi takım ruhuna sahip olabilmeyi sağlamakla mümkün olacağını söyledi.

Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, başarının tıpkı bir aile ortamı gibi takım ruhuna sahip olabilmeyi sağlamakla mümkün olacağını söyledi.



Denizli'de 'ilçe milli eğitim şube müdürleri' toplantısı Oğuz başkanlığında yapıldı. Merkezefendi Rehberlik ve Araştırma Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Erdinç Akkaya, Ramazan Kayayurt ve Mustafa Vural ile 19 ilçe milli eğitim şube müdürü hazır bulundu. Toplantıda konuşan Oğuz, Denizli'nin 2023 Türkiye'sine yakışır bir hale nasıl getirilmesi hedefinden yola çıkarak şube müdürlerinden gösterdikleri çaba ve gayretlere devam etmelerini istedi. Kentin eğitimde göstermiş olduğu başarı ve almış olduğu derecelerle asla yetinmemesi gerektiğine değinen Oğuz, "Bizim derdimiz, bakanımızın da söylediği gibi Denizli'mizi yeni bir ufka doğru bir yolculuğa çıkarmak ve bu yolculuğa hep beraber koşarak götürmek. Kısacası çocuklarımızın daha iyi ve daha güzel ortamlarda nicelik anlamında daha güzel okullarda eğitim öğretim almalarını sağlamak. Takım ruhu ve beraberinde oluşturacağımız farkındalıklar ile yapacağımız çok işler var. Başarıyı artırmak denince Denizli'nin gerek YGS'de gerekse YKS'de Türkiye 2.'si olması mı? Hayır. Bizim daha yapacağımız çok işler var. Önce, tıpkı bir aile ortamı gibi, takım ruhuna sahip olabilmeyi sağlamalıyız. Bu takım ruhunu da oluşturacak olan sizlersiniz. Öğretmenlerimiz ve okul müdürlerimiz ile birlikte farkındalıklar oluşturarak güzel çalışmalara imza atacaksınız" dedi.



Oğuz'un konuşmasının ardından İl Milli Eğitim Şube Müdürleri eğitimde kalite ve başarıyı artırmak adına yapılacak çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundular. - DENİZLİ

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