Denizli'de İmar Barışında 269 Milyon 645 Bin 581 TL Tahsilat Yapıldı
1 saat önce
Denizli'de 4 Ocak itibari ile imar barışına toplamda 117 bin 926 başvuru yapılırken, yasA kapsamında 269 milyon 645 bin 581 TL tahsilat yapıldığı belirtildi.
Denizli
'de 4 Ocak itibari ile imar barışına toplamda 117 bin 926 başvuru yapılırken, yasA kapsamında 269 milyon 645 bin 581 TL tahsilat yapıldığı belirtildi.
Konu ile ilgili Denizli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, yapı kayıt belgesi olan konut bağımsız bölüm başvuru sayısının 95 bin 562, yapı kayıt belgesi olan ticari bağımsız bölüm başvuru sayısı ise 16 bin 89 oldu. Yapı kayıt belgesi olan tarımsal amaçlı bağımsız bölüm başvuru sayısının 6 bin 255, yapı kayıt belgesi olan güneş enerjisi santral sayısı (GES) 20 olmak üzere toplam 117 bin 926 başvuru olduğu kaydedildi. Başvurulardan yapılan tahsilatın ise 269 milyon 645 bin 581 TL olduğu aktarıldı. - DENİZLİ
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:44 Kaynak: İHA
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