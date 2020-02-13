Denizli'de İnovasyonun Stratejik Yönetimi Programı gerçekleştirildi

Türkiye'nin katma değerli ihracatının artırılması amacıyla Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve markalaşma çalışmalarına odaklanan Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından yürütülmekte olan İnoSuit-İnovasyon Odaklı Mentorluk programının 2020 yılında düzenlenen bilgilendirme seminer turu Denizli'de devam etti.



Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda DENİB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Memişoğlu açılış konuşmasının ardından İnoSuit Programı Akademik Danışmanı Dr. Merih Pasin, "Firmaların, kurumsal inovasyon sistemleri kurgulayarak daha hızlı ve etkin İnovasyon yapma kapasitesini elde ettik" dedi. Pasin konuşmalarının devamında katma değerli ve sürdürülebilir ihracat için inovasyon kültürünün KOBİ'lerde kurumsal kimliğe dönüştürülmesinden bahsetti. Pasin, "İnoSuit Programının 2016 yılından bu yana 300'ün üzerinde firma başvuruda bulundu. İnoSuit Programında yer alan firmalarımızın mentörlerimizle yaptıkları çalışma sonucu olarak, hem iş, hem ciro, hem de yüksek katma değerli ihracat yapma yetkinlikleri arttı. İnovasyon Proje Portföyü yönetimi, Stratejik Yetkinlik Yönetimi ve Teknoloji Yönetimi üzerinde çalışılan ana başlıklar olduğunun altını çizelim" ifadeleri ile konuştu.



İnoSuit Programı bilgilendirme toplantısında, kurumsal inovasyon sistemi kurulumunda stratejik yaklaşımın önemi ve metotları katılım sağlayan firma temsilcileri, akademisyenler ve üniversite öğrencileriyle paylaşıldı. Ayrıca, İnosuit programı kapsamında bir firmanın mentorlüğünü yapan Doç. Dr. Ceren Göde, toplantıya katılan firma temsilcileriyle tecrübe paylaşımında bulundu.



DENİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Uzunoğlu ile DENİB Yönetim Kurulu üyesi Süreyya Çalışkan'nın da katılım sağladığı İnoSuit Bilgilendirme Toplantısı soru cevap bölümü ile tamamlandı. - DENİZLİ