Denizli'de inşaatta meydana gelen göçükte 1 işçi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli'de inşaatta meydana gelen göçükte 1 işçi yaralandı - Son Dakika

Denizli'de inşaatta meydana gelen göçükte 1 işçi yaralandı

6 saat önce

Babadağ ilçesindeki inşaatta meydana gelen göçükte 1 işçi yaralandı.

Denizli'de inşaatta meydana gelen göçükte 1 işçi yaralandı, System.String[]

Babadağ ilçesindeki inşaatta meydana gelen göçükte 1 işçi yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde devam eden inşaat alanında toprak göçmesi sonucu işçilerden Yaşar Şen (26), beline kadar toprağa gömüldü.

Şantiyedeki arkadaşlarının 112 Komuta Kontrol Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Göçme tehlikesinin olduğu inşaat alanında iş makinesi ile önlem alınırken, Şen itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

Vücudunda kırıklar olduğu öğrenilen Şen, hastaneye kaldırıldı.

Babadağ, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 07:30 Kaynak: AA
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