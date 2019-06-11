Denizli'de inşaattan hırsızlık iddiası
3 saat önce
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, 70 bin lira değerinde iskele demiri çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Denizli
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 09:05 Kaynak: AA
'nin Merkezefendi
ilçesinde, 70 bin lira değerinde iskele demiri çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy
Mahallesi'ndeki dört ayrı inşaattan hırsızlık ihbarını alan Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri inceleme başlattı.
Ekipler, inşaata iskele kurmak üzere bırakılan demir parçalarını çalan şüphelilerin kimliklerini belirledi.
Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda O.G, M.K. ve M.Ç, çalıntı malzemelerin yüklendiği 20 EG 119 plakalı kamyonetle yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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