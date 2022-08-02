Denizli'de 550 internet sitesine erişim engellendi - Son Dakika
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Denizli'de 550 internet sitesine erişim engellendi

02.08.2022 17:30
Denizli'de 550 internet sitesine erişim engellendi

Denizli'de, internet üzerinden işlenen suçlarla mücadele kapsamında 550 internet sitesi erişime kapatıldı.

Denizli'de, internet üzerinden işlenen suçlarla mücadele kapsamında 550 internet sitesi erişime kapatıldı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü, internet üzerinde işlenen suçlara yönelik çalışmasını sürdürüyor.

Geçen ay yapılan çalışmalar sonucu müstehcen içerikli 275, yasa dışı bahis içerikli 245, dolandırıcılık faaliyetinde kullanılan 22 ve uyuşturucuyu övücü içerik barındıran 8 site belirlendi.

Jandarmanın yürüttüğü işlemler sonucu 550 sitenin erişime kapatılması sağlandı.???????

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Kaynak: AA

Siber Suçlarla Mücadele, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de 550 internet sitesine erişim engellendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Denizli'de 550 internet sitesine erişim engellendi - Son Dakika
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