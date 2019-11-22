Denizli'de internetten araç satışı ilanı verenleri dolandıran şüpheli yakalandı

Denizli'de internetten araç satışı ilanı veren kişilerle irtibat kuran ve verdiği ileri tarihli EFT'yi iptal ederek araç sahiplerini dolandırdığı iddiasıyla yakalanan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Denizli ve çevre illerden gelen dolandırıcılık ihbarı ve şikayetler üzerine harekete geçti.

Yapılan çalışma ile internetten araç satmak isteyen kişileri telefonla arayıp pazarlık yapan 45 yaşındaki H.D'nin, mesai saatinin sonlarına doğru karşı tarafın hesabına EFT yaptığını öne sürerek, mesai bitmeden 16.30'dan sonra buluştukları noterde dekont çıktısını gösterip aracı üzerine aldığı, zanlının daha sonra ileri tarihli EFT'yi iptal ettiği ve ertesi gün sabah aracı sattığı ve bu şekilde bir ayda ona yakın vatandaşı dolandırdığı belirlendi.

Tavas ilçesi Kızılcabölük Mahallesi'nde de bir kişiyi dolandırdığı tespit edilen kadın şüpheliyi yakalamak için jandarma ekipleri operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan H.D, işlemlerinin ardından Tavas Adliyesine sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.