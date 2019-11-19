Son Dakika Haberleri: Denizli'de, İran protestolarına destek eyleminde 2 kişiye gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de, İran protestolarına destek eyleminde 2 kişiye gözaltı - Son Dakika

Denizli'de, İran protestolarına destek eyleminde 2 kişiye gözaltı

6 saat önce

Denizli'de, İran'da yaşanan protesto gösterilerine destek için pankart açarak izinsiz eylem yapmak isteyen yaklaşık 10 kişilik yabancı uyruklu gruba polis müdahale etti.

Denizli'de, İran protestolarına destek eyleminde 2 kişiye gözaltı, System.String[]

Denizli'de, İran'da yaşanan protesto gösterilerine destek için pankart açarak izinsiz eylem yapmak isteyen yaklaşık 10 kişilik yabancı uyruklu gruba polis müdahale etti. Olayda, İngilizce dövizler taşıyan 1'i kadın 2 kişi gözaltına alındı.


Olay, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre meydanda izinsiz gösteri yapılacağı bilgisini alan polis ekipleri harekete geçerek bölgeye geldi. Çok sayıda polis ekibi ile çevik kuvvet ekiplerinin de sevk edildiği olayda polis ekipleri, İran'da yaşanan 'benzin zamlarını' protesto gösterilerine pankart açarak destek vermek isteyen eylemci grupla bir süre tercüman aracılığı ile görüştü.


Polis amirleri grup üyelerine eylemlerinin izinsiz ve yasal olmadığı konusunda uyarılarında bulunarak dağılmalarını istedi. Ancak sayıları yaklaşık 10'u bulan yabancı uyruklu eylemciler de dağılmayacaklarını söyledi. Ardından eylemciler arasında olan genç 1 kız üzerinde İngilizce 'İran'da protesto eden insanları öldürmeyin' yazılı bir döviz açtı. Daha sonra eylemcilerin pankart açmaya çalıştığını da gören polis ekipleri olaya müdahale etti.


Eylemcilerden 1'i kadın 2 şahsı kelepçeleyerek gözaltına alan polisler, diğer eylemcileri de dağıttı. Yaklaşık 10 dakika süren olay sonrası polis gözaltına aldığı 2 kişiyi emniyete götürdü. Çevreden geçen vatandaşlar da yaşanan olayı ilginç bakışlarla izledi. - DENİZLİ

Denizli, Polis, İran, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 07:24 Kaynak: İHA
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