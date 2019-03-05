Denizli'de İş Dünyasından İstihdam Seferberliğine Destek

Denizli'de TOBB'a bağlı odalar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde yeniden başlatılan İstihdam Seferberliğine gereken desteği vereceklerini bildirdi.

Denizli'de TOBB'a bağlı odalar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde yeniden başlatılan İstihdam Seferberliğine gereken desteği vereceklerini bildirdi.





Denizli Ticaret Borsası (DTB) Başkanı İbrahim Tefenlili, Pamukkale ilçesindeki bir otelde düzenlenen "İstihdam Seferberliği Destekleri Bilgilendirme Toplantısı"nda 21 Ocak'ta TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'nda yeni bir istihdam seferberliğinin adımlarının atıldığını anımsatarak, uygulanacak istihdam teşviklerini anlattı.





"Burası Türkiye, Burada İş Var" sloganıyla çıktıkları yolda iş dünyasına ve girişimcilere 8 farklı teşvik sunulduğuna dikkati çeken Tefenlili, devletin işverenlere çok avantajlı teşvikler sağladığını, tüm üyelerinin bundan yararlanması gerektiğini söyledi.





Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan ise teşviklerle üretimde ve ihracatta ön sıralarda yer alan kentin istihdam konusunda da en üst sıralarda yer alacağına inandığını anlatarak, Cumhurbaşkanı ve hükümet tarafından Denizli için 30 bin kişilik yeni istihdam hedefinin belirlendiğini söyledi.



Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci ise işverenin işlerinde sıkıntı yaşadığında, faaliyetleri durduğu ya da azaldığında çalışanlarının maaşının 3 ay boyunca "Kısa Çalışma Ödeneği" kapsamında İşsizlik Sigortası Fonu'ndan ödeneceğine dikkat çekti.

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